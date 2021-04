Henry Stephen estable tras dar positivo al covid-19

abril 5, 2021 - 7:06 am

El cantante zuliano Henry Stephen fue recluido el pasado 1 de abril en el Hospital Militar de Caracas, luego de resultar positivo a la prueba de COVID-19, su estado de salud es estable, según los informado por su hijo.

La información fue confirmada por el periodista Luis Borjas a través de su cuenta en Twitter en la que expresó: «HENRY STEPHEN LUCHA CONTRA EL COVID; Mi querido, admirado y respetado amigo Henry Stephen fue ingresado en el hospital Militar de Caracas, afectado por el COVID-19 y su condición es estable, de acuerdo a lo informado por su hijo. El Limonero ganará!!!»

En un comunicado el cantante de «Limón, Limonero», agradeció las muestras de afectos ye desmintió que estuviera intubado o grave por complicaciones del covid.

«Queridos amigos y familiares. en estos tiempos de pandemia donde el Covid-19 ha tocado a muchas familias y traido tanto dolor al mundo entero, debo decirles que no fui la excepción. El día jueves 01 de Abril luego de sufrir de una bronquitis sentí un debilitamiento general donde la saturación del Oximetro dio por debajo de 80%. Uno de mis hijos, Daniel Rivas al ver dichos valores tomó la decisión de llevarme a través de mi sobrino al Hospital Militar donde se me realizó la prueba y dio como resultado positivo. Debo aclarar que en ningún momento presenté problemas respiratorios y por lo tanto no me han entubado ni estoy grave como dicen en varios medios y redes sociales. Estoy recibiendo el respectivo tratamiento intravenoso y donde se me coloca oxigeno cada tanto para mantener los niveles de saturación. Estoy muy agradecido por las muestras de cariño y empatia de mi bello pueblo, a mis familiares y amigos. Para mi Venezuela es el mejor país de la bolita del mundo y su más grande riqueza es su gente», fue su mensaje a los seguidores.

HENRY STEPHEN LUCHA CONTRA EL COVID; Mi querido, admirado y respetado amigo Henry Stephen fue ingresado en el hospital Militar de Caracas, afectado por el COVID-19 y su condición es estable, de acuerdo a lo informado por su hijo. El Limonero ganará!!! pic.twitter.com/U39d03wFhV — Luis Borjas (@luisborjasc) April 4, 2021

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día