Hans Martínez Santander en la serie Bolívar se lleva los piropos

abril 13, 2021 - 2:33 pm

https://fb.watch/4RCgKBfyTl/

Es un actor que destaca en la serie de Caracol «Bolívar que, según Wikipedia: Bolívar es una serie de televisión colombiana escrita por Juana Uribe y producida por Asier Aguilar para Caracol Televisión y Netflix en el 2019.

Está basada en la vida del libertador venezolano Simón Bolívar, y fue estrenada el 18 de septiembre de 2019.​ Protagonizada por Luis Gerónimo Abreu y José Ramón Barreto. El portal corporativo de Caracol señala: Hans Martínez, interpreta al gran Francisco de Paula Santander, en Bolívar: el hombre, el amante, el libertador.

Esto es lo que asegura el actor con respecto a su personaje: <<Bolívar y Santander fueron siempre amigos, pero sus ideas políticas hacen que se distancien por el choque de diferencias que tiene cada uno. Esta es una historia maravillosa porque reconstruye el árbol genealógico de nuestra historia, de la nación.

Si no conocemos realmente de dónde venimos estamos destinados a que sucedan cosas que de pronto no queremos en el futuro. Es una producción hecha con amor y sacrificio, no solo por la historia si no por toda la producción, todos los actores y cada uno de los equipos que allí trabajaron>>.

Piropos por delante y por detrás

Las televidentes y los televidentes con tendencia homosexual abundan en piropos para Hans Martínez, como Lucinda Mena quien dice sin reservas «es el actor mas bello de la serie y el que tiene el trasero mas deseado. Creo que tiene mejor pompi que algunas de las actrices jejejeje, ríe con picardía.