Hallan apuñalados a tres niños: la madre es la principal sospechosa

abril 12, 2021 - 8:56 pm

El terrible episodio conmocionó a la comunidad del valle de San Fernando, en Los Ángeles, Estados Unidos. Tres niños pequeños -de 3 y 2 años y un bebé de 6 meses- fueron hallados muertos en su departamento.

La madre, que se encontraba prófuga, fue arrestada horas después del macabro hallazgo, reportó la policía local.

Liliana Carrillo, a quien la policía identificó como la principal sospechosa del crimen, fue detenida en el condado de Tulare tras una larga persecución luego de que robara una camioneta en Bakersfield, detalla Los Angeles Times.

La primera en dar el alerta ante las autoridades fue la abuela de los pequeños, quien descubrió sus cuerpos al ingresar en el departamento del barrio de Reseda, donde todos vivían, durante la mañana del sábado 10 de abril.

Lee también: Tiroteo en escuela secundaria de Tennessee deja múltiples víctimas

Los integrantes del Departamento de Bomberos que arribaron al lugar los declararon muertos e indicaron que los tres habían sido apuñalados. Sin embargo, las causas de sus muertes aún se están por confirmar, al igual que los motivos.

“Estos son los momentos que llevamos a lo largo de toda nuestra carrera”, expresó el teniente Raúl Jovel, y señaló que se habían perdido vidas inocentes. «Es difícil procesar eso como oficial de policía», agregó. Además, aclaró que no había habido llamadas previas a la policía desde la vivienda.

Liliana Carrillo, de 30 años, es hasta ahora la única acusada de ser la responsable de los hechos. Las autoridades creen que se encontraba con sus hijos y escapó antes de que la abuela avisara del asesinato, afirma el sitio RT.

La mujer estuvo huyendo durante varias horas antes de ser capturada por la Policía en el área de Ponderosa, en el vecino condado de Tulare.

The cause of death has yet to be determined, as well as a motive. At this time we are asking for the public's help in locating a person of interest in this case, a female Hispanic 30 years old named Liliana Carrillo. pic.twitter.com/cbwPSuldvh

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 10, 2021