«Hace mucho tiempo que soñaba con este día», afirma Marc Márquez

abril 18, 2021 - 3:37 pm

El seis veces campeón mundial de MotoGP, el español Marc Márquez, volvió a disputar un Gran Premio este domingo 18 de abril en Portugal, después de una ausencia de nueve meses por una lesión en el húmero derecho.

Preguntado por lo que sintió tras volver a subirse a una moto, Márquez explicó tras la carrera, al llegar al box: «Con los mecánicos exploté y no podía controlarlo. No soy alguien a quien le guste guardarse las emociones dentro».

Ovacionado por los periodistas en la sala de prensa, Márquez compartió sus sensaciones.

«Hace mucho tiempo que soñaba con este día. Con terminar un Gran Premio. Volver a sentirme de nuevo un piloto (…) creo que era la parte más dura de mi recuperación», explicó el piloto español, que no competía desde Jerez en julio de 2020.

Visibly emotional and who can blame him! 🥺@marcmarquez93 was overcome after making his #MotoGP racing return after nine months out injured! 💪 #MarcReturns | #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/XZynurKDPB

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 18, 2021