Hace 125 años se inauguraron los Juegos Olímpicos

abril 6, 2021

El 6 de abril de 1896 se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos de la historia moderna impulsados por Pierre de Coubertein.

El evento olímpico se celebró en Atena, Grecia, y contó con la participación de 14 países.

En estas olimpiadas tuvo la presencia de 176 atletas, que vieron acción en 43 pruebas.

Los Juegos Olímpicos se realizaron del 6 al 15 de abril en la capital de Grecia.

Desde Atenas 1896 se han disputado sin descanso cada cuatro años, que es el período definido como «olimpiada».

Solo ha habido tres excepciones: los Juegos de 1916, debido a la Primera Guerra Mundial (1914-1919), y las ediciones de 1940 y 1944, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La irrupción de la pandemia de coronavirus obligó a aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que en principio se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

En el año 2013, la Organización de Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, Grecia en 1896. Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más popular del mundo, donde participan actualmente 206 países.

