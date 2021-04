Guaidó aseguró que por encima de las diferencias políticas debe prevalecer Venezuela

abril 21, 2021 - 12:24 pm

El líder opositor Juan Guaidó, afirmó que por encima de las diferencias políticas debe prevalecer Venezuela.

Sus palabras fueron emitidas durante la presentación de la plataforma unitaria en la que convergen más de 40 partidos políticos, asociaciones civiles, gremios profesionales y sindicatos, con el propósito de lograr el objetivo de un cambio político en el país.

En este acto recalcó la importancia de establecer un plan de vacuna anticovid para los venezolanos. Aseguró que la primera línea de la defensa no ha recibido la inoculación.

Acusó al gobierno de discriminar entre los venezolanos para colocar la vacuna y dijo que no esto no se puede tolerar, por eso no solo es la exigencia de la vacuna, sino que ésta entre al país. «Como si tuviera que ver la ideología con la salud», dijo mientras citó los casos de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente de México, Manuel López Obrador, que se vacunaron con la AstraZeneca.

«La mejor vacuna para salvar a Venezuela…, es la esperanza…, Venezuela la exigencia constante es la unidad y aquí estamos».

Recalcó que es necesario unas elecciones libres y justas.

Guaidó hizo una invitación al resto de militantes de otros partidos, a incluirse a este movimiento, pues a su juicio esto lo exigen las demandas sociales del país.

Agradeció el apoyo de los representantes de la sociedad civil y dirigentes políticos que se suman a esta iniciativa, que es la demostración de un «país que resiste y quiere vivir con dignidad».

El dirigente opositor mencionó que esta plataforma busca unificar criterios, «para enfrentar lo que viene». «Hay que luchar por condiciones, ok, buscamos una tarjeta, vamos a dar una rueda de prensa y dónde vamos a salir», con esto quiso explicar que en este momento no existe igualdad de condiciones para participar en unas elecciones.

