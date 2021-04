Guaco se prepara para ofrecer un espectáculo de altura «Sin Fronteras»

abril 26, 2021 - 5:09 pm

Falta poco para que Guaco ofrezca su primer concierto virtual llamado Sin Fronteras. El concierto será el próximo 8 de mayo a partir de las 8:00 pm y se prepara un despliegue creativo y técnico, donde los músicos y cantantes grabarán en vivo, desde distintos lugares del mundo, dándole el concepto que le da título a este esperado show.

Gustavo Aguado y sus vocalistas están listos para celebrar 60 años de Guaco y reencontrarse de manera virtual con su público en el que ofrecerá un exquisito repertorio con una duración de casi dos horas.

Los espectadores podrán disfrutar de los grandes éxitos de la Super Banda como Todo quedó, quedó, Pídeme, Eres más, Lo eres todo, Regálame tu amor, Te lo tengo que decir, Vivo, Baja, Me vas llevando, Si usted la viera, Lágrimas no más, Pa’ ti , Las caraqueñas, Si me das, Ya no eres tú, de vuelta a tu corazón, Quiero decirte, Cómo será, No la juzgue, Zig zag, entre otras.

Lea también: Norkys Batista emociona a sus fans con estas fotos de infarto y envía mensaje a quienes la critican

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día