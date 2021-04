Google te recuerda la importancia de usar tapabocas para salvar tu vida

abril 6, 2021 - 6:19 am

Este martes 6 de abril, Google utilizó en cada una de sus letras un tapabocas, el nuevo Doodle con el que llama a la conciencia ciudadana, en medio de un repunte de casos y muertes por covid-19 en el mundo.

La campaña de este día va encaminada a recordar las principales maneras de combatir el covid:

– Usar Tapabocas

– Lavarse las manos

– Mantener distancia

Es la forma correcta para evitar los contagios por coronavirus.

Toma las precauciones adecuadas e infórmate bien para protegerte y cuidar de quienes te rodean. Sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona.

Para evitar la propagación de la COVID-19:

– Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

– Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden.

– Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico.

– No te toques los ojos, la nariz ni la boca.

– Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

– Si no te encuentras bien, quédate en casa.

– En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica.

– Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y evitarás la propagación de virus y otras infecciones.

Mascarillas o Tapabocas

Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente a la COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos. Sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona.

