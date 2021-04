Fiscal en EEUU dijo que George Floyd «pidió ayuda con su último aliento»

abril 19, 2021 - 11:35 am

George Floyd «pidió ayuda con su último aliento» y no era una amenaza para nadie, aseguró el lunes el fiscal Steve Schleicher en los alegatos finales del juicio del exoficial de policía Derek Chauvin, acusado de asesinar al hombre negro.

«George Floyd suplicó hasta que no pudo hablar más», declaró Schleicher al jurado en un tribunal de Minneapolis, estado de Minnesota (noreste). «Todo lo que se le requirió fue un poco de compasión y no mostró nada ese día», agregó.

«Pidió ayuda con su último aliento, pero el oficial no ayudó», dijo Schleicher. «No siguió el entrenamiento, no siguió las reglas de uso de la fuerza del departamento, no realizó la reanimación cardiopulmonar», explicó.

Según Schleicher, «George Floyd no era una amenaza para nadie, no estaba tratando de lastimar a nadie».

Chauvin, de raza blanca y de 45 años, se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos mientras el hombre negro de 46 años yacía boca abajo en el suelo y esposado, según imágenes filmadas durante el arresto del afroestadounidense.

El exagente está acusado de asesinato y homicidio involuntario por la muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020, en un incidente que provocó intensas protestas en Estados Unidos y en todo el mundo contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

Agence France-Presse