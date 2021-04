¡FIESTA EN VENEZUELA! José Gregorio Hernández llega a los altares ¿Cómo será la beatificación?

abril 30, 2021 - 9:31 am

Ha llegado el día. El día más esperado por la Iglesia y los fieles católicos venezolanos. A muchos se nos eriza la piel de alegría y hay llantos de felicidad en nuestros corazones y es que hoy hay júbilo en Venezuela: Después de un largo recorrido Roma eleva a los altares a José Gregorio Hernández.

Los corazones brincan de alegría. Es un sueño que se ha estado esperando desde que se inició la causa en 1949, 30 años después de su muerte, el 29 de junio de 1919.

José Gregorio Hernández ha vivido en estampitas, en santuarios caseros, en la fe de los venezolanos, en milagros que no han podido ser confirmados por el Vaticano, en peregrinajes a su pueblo natal en Isnotú, Trujillo, y ahora nadie puede negarlo. Pruebas irrefutables de su poder para intervenir ante Dios lo han hecho dar otro paso a su canonización. El siervo de Dios a partir de hoy será beato.

Así será el acto de beatificación de José Gregorio Hernández

La pandemia ha impedido la posibilidad de que la beatificación de José Gregorio Hernández se realice en un evento masivo como el que toda Venezuela cree que se merece.

Sin embargo, el pueblo podrá ver este importante acontecimiento de señal abierta a través de Vale TV y las redes sociales. Tendrá lugar en la iglesia del colegio La Salle, en Caracas. Específicamente a las 10:00 de la mañana y durará un aproximado de 1 hora y 45 minutos.

Los accesos de la Cota Mil estarán cerrados, desde La Florida hasta Maripérez, con apoyo de la seguridad pública nacional.

La directora general de la comisión para la beatificación de José Gregorio Hernández, Albe Pérez, informó a los medios de comunicación que la ceremonia terminará con la entrega de los relicarios a cada uno de los obispos y arzobispos del país.

El acto de beatificación tendrá música compuesta por maestros venezolanos: “Con la intención de que todos aquellos que vean la transmisión se reconozcan desde lo musical siendo parte de la ceremonia”, comentó Pérez.

Albe Pérez también indicó que participará un grupo pequeño de laicos, como la madre y la hermana de la niña del milagro que llevó a José Gregorio Hernández de venerable a beato, Yaxury Solórzano; familiares de José Gregorio Hernández, médicos y tres personas que tienen su salud ofrecida al conocido “Médico de los pobres”. En total, hay entre 130 y 150 personas invitadas para la ceremonia.

Un acto de justicia

Las estampitas de José Gregorio Hernández, su imagen de bata blanca y los cuadros con su sombrero forman parte de la mayoría de los altares de la población católica venezolana.

“No hay problema que no le cuente a José Gregorio. No hay día que no le rece. No hay momentos duros a los que no acuda a él. La iglesia viene a beatificarlo ahora, pero yo tengo 72 años, mija y él ha sido el santo en el que más creo. Este evento de su beatificación no es más que un acto de justicia por parte de la iglesia”, relató a Noticia al Día, Ariza Urdaneta, fiel creyente del médico de los pobres.

Aunque desde su muerte, los milagros atribuidos a él comenzaron a multiplicarse no ha sido sino hasta ahora cuando la iglesia ha podido comprobar que José Gregorio Hernández no fue un mortal común. Después de su muerte, su poderosa alma se ha encargado de interceder ante Dios para la salud de los fieles. Hoy será un paso más a la santidad. Hoy el hijo de Isnotú ascenderá a los altares. Hoy Venezuela entera está de fiesta.

