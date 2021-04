Famoso actor Robert De Niro estaría cerca de la quiebra

abril 20, 2021 - 4:12 pm

La abogada de Robert De Niro, Caroline Krauss, aseguró de acuerdo con Page Six que su cliente se está viendo obligado a trabajar para poder mantener el estilo de vida que lleva su exesposa, de la que se separó en 2018 cuando él tenía 75 años.

“El señor De Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower?”, alegó la jurista.

La abogada además dijo que por intentar mantener a su expareja, el actor podría enfermar y hasta morir, señaló el medio.

La pandemia también habría afectado los ingresos del actor

En esa audiencia, los exesposos pelean por la cuota mensual que le debería girar De Niro a Hightower para sus gastos. De acuerdo, con Krauss, citada por el portal rosa, en 2019 el artista gastó 1,67 millones de dólares en su expareja.

No obstante, el abogado de la actriz dijo que desde 2018 Robert De Niro ha entregado menos dinero del que debía; para los gastos de la tarjeta de crédito, el actor pasó de darle 375.000 dólares mensuales, a 100.000 dólares, reprochó el representante de la mujer.

Krauss entonces propuso vender la casa de 20 millones de dólares que tenía la pareja, pese a que De Niro tenía deseos de que ella siguiera viviendo ahí con los hijos que quedaron del matrimonio.

Pero “si la opción es vender el apartamento y seguir el acuerdo o pagar de acuerdo con las demandas de la Sra. Hightower, que son ricas en indulgencia, derroche y codicia, entonces optaríamos por lo primero“, agregó la abogada de acuerdo con el medio.

Ante los reclamos de las partes, el juez del caso, Matthew Cooper —de la Corte Suprema de Manhattan—, manifestó su deseo de divorciar a las partes y señaló, según el medio, que ambos iban a salir “más rico que casi que cualquier ser humano”.

Pulzo