Falleció Violeta, hermana de la cantante Lila Morillo

La cantante Lila Morillo anunció este sábado 3 de abril, a través de su cuenta en Instagram, el inesperado fallecimiento de su hermana Violeta.

Morillo no detalló las causas del fallecimiento de su hermana, pero compartió un sentido mensaje. «Me dejas un dolor tan profundo y sin tu compañía», escribió la intérprete.

«Se que estás muy feliz acompañada de nuestros padres y hermano! Yo se qué hay fiesta en los cielos!», aseguró en el texto que acompaña una foto junto a su hermana.

El dolor de la inesperada partida de Violeta fue compartido por sus hijas, Liliana y Lilibeth, quienes expresaron palabras de aliento a Lila.

«Aquí estoy madre y aquí me quedo contigo siempre…. no me dejes nunca», comentó Liliana en la instantánea publicada por Lila.

«Cuanta falta nos vas a hacer! Dios mío cuanta tristeza nos dejas! Toda una vida contigo que diferente será todo sin ti!», escribió Lilibeth al repostear la imagen compartida por su mamá.

