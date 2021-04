Falleció la actriz Helen McCrory tras una larga batalla contra el cáncer

abril 16, 2021 - 1:23 pm

La actriz británica Helen McCrory, más conocida por su papel de Narcissa Malfoy, la madre de Draco en las películas sobre Harry Potter, murió de cáncer a los 52 años.

«Tengo el corazón roto al anunciar que, tras una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que es Helen McCrory ha fallecido en paz en su casa, rodeada de una ola de amor de amigos y familiares», escribió su marido, Damian Lewis, en su cuenta de Twitter.

Lea también: Dayana Mendoza se convirtió en tendencia por orar en un Live

Helen McCrory made everything she was in better. Talent and screen presence beyond measure. What awful news. RIP ❤ pic.twitter.com/bqxfnVuQiQ

— Amy West (@TV_amyy) April 16, 2021