Estudio dice que 57% de las familias venezolanas no pueden mantener cuarentena: «Salgo arriesgándome, porque tengo que llevar comida a mi hogar”

abril 10, 2021 - 11:49 am

Un 57% de los hogares en Venezuela presenta condiciones que impiden mantener una cuarentena prolongada y aumentan la vulnerabilidad de las familias, en caso de contagiarse de coronavirus, según estudio publicado en Caracas.

Venezuela tiene un año y un mes con medidas de cuarentena que se flexibilizan, periódicamente. A pesar del confinamiento ordenado, esta semana, Miguel Valera, vendedor ambulante, no está dispuesto a quedarse en casa.

«Salgo arriesgándose, porque tengo que llevar comida hasta mi hogar”, asegura a la Voz de América.

Junto a él viven ocho familiares, en una zona pobre donde, según relata, los servicios públicos no están garantizados.

«No tengo electrodomésticos, porque allá la corriente es poca, no es suficiente [electricidad] para arrancar una nevera, el agua llega cada 15 días”, comenta Valera.

Este fin de semana, el país registró oficialmente un pico de casos confirmados (1.786, el domingo) y fallecidos por el virus (18, el sábado). Venezuela ya suma más de 166.000 contagios totales.

Como en casa de Miguel, en la mitad de los hogares venezolanos hay al menos una persona que trabaja por cuenta propia, sin posibilidad de mantenerse en confinamiento, tal y como revela un estudio de la firma ANOVA.

«Hay un grupo mayoritario que no tiene ninguna forma de acceder a ninguna forma de trabajo a distancia o de educación a distancia, porque no tienen acceso a Internet, o no tienen tableta o computadora en la casa. Ese grupo puede ser entre el 80 y 60 por ciento de la población”, explica Omar Zambrano, economista de la firma ANOVA, a la VOA.

La investigación muestra otros elementos que hacen vulnerables a los venezolanos, en caso de contagiarse de COVID-19.

”Hay indicadores que dicen, por ejemplo, que el 95% de los hogares no tiene cobertura de seguro médico, que les dé un acceso efectivo a la salud”, apuntó Zambrano.

Y es tal la dificultad, que en el portal en internet GoFundMe hay al menos 2.200 campañas activas para recaudar fondos para pagar tratamientos contra el coronavirus, en Venezuela.

El estudio también explica que 2020, el 19,2% de los hogares venezolanos consultados que declararon haber sufrido alguna afección de salud, indicaron no poder acceder a medicamentos, principalmente por razones económicas.

Otro de los aspectos que hace más difícil poder mantener un confinamiento tan prolongado como el que se ha vivido en Venezuela es que, según los datos de la firma ANOVA, un 20% de los hogares presentan condiciones de hacinamiento, es decir, que tienen más de 3 personas viviendo en una misma habitación.

El Gobierno de Nicolás Maduro anunció esta semana una serie de medidas económicas para aliviar consecuencias de la pandemia. Entre ellas, una bonificaciones especiales y la reducción de un porcentaje en el pago de alguno de los servicios básicos, ambas a través del registro del gobierno conocido como “Sistema Patria”.

Voz de América