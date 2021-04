Estudiantes de Medicina en Caracas exigen vacunación masiva

abril 6, 2021 - 11:34 am

Estudiantes de Medicina organizaron este martes una protesta en la entrada del Hospital Universitario de Caracas, para exigir la vacunación masiva y en especial del personal de salud.

Los estudiantes denunciaron que ya suman más de 43 trabajadores de la salud, que han perdido la vida por el covid-19, por lo que demandan la urgencia de inocular a todos los profesionales de la medicina.

Con bolsas negras, simulando cadáveres, colocadas a la entrada del hospital, personifican la gravedad de los fallecidos en este gremio y en base a ello hacen su petición.

La Gerente del área de Enfermería aseguró, que la protesta no tiene razón de ser, pues el 100% del personal sanitario de esa institución hospitalaria ya fueron vacunados y denunció que los estudiantes de medicina no colaboran en la atención de pacientes, pero reconoció que estos no han sido inmunizados contra el covid-19.

#6Abr 🇻🇪 Estudiantes de medicina de Venezuela protestaron este martes en la entrada del Hospital Universitario de Caracas por la muerte de más de 430 profesionales de la salud y exigen que se vacune al todo el personal médico en el país. #TVV #TVVNoticias 📸: Cortesía pic.twitter.com/1FhBeowSHB — TVV Noticias (@TVVnoticias) April 6, 2021

La Gerente del área de enfermería del Clínico Universitario dijo que el 100% de los trabajadores del hospital están vacunados. Denuncia que estudiantes no colaboran en el hospital atendiendo a pacientes, pero que tampoco tiene autorización de vacunarlos #6Abril pic.twitter.com/kEj1TeLpPg — Esteninf Olivarez (@esteninf) April 6, 2021

