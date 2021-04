Estados Unidos: «Seguimos preocupados por la creciente crisis de salud de Venezuela»

abril 21, 2021 - 10:57 am

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que el gobierno estadounidense está «profundamente preocupado por la creciente crisis de salud de Venezuela».

Así mismo, expresó satisfacción por el acuerdo logrado entre el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Ejecutivo venezolano, el cual calificó de «fundamental» para el establecimiento de operaciones humanitarias en el territorio nacional.

Por otro lado, hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que las organizaciones humanitarias puedan tener «libre acceso» y que no se obstaculice su labor en el país.

.@WFP has reached a critical agreement to establish humanitarian operations in Venezuela. This is a welcome development. We remain deeply concerned by the growing health crisis and call on the Maduro regime to allow humanitarian organizations full and unhindered access.

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) April 21, 2021