«Espero causar algún impacto con mi foto»: Alicia Machado enseño la retaguardia

Alicia Machado es una de las mujeres más bellas no del mundo, sino del universo. Y no solo porque lo diga un título, sino también porque así se siente.

La exreina de belleza compartió una de sus imágenes más sensuales en redes para presumir su figura, de la que tan orgullosa se siente, y celebrar el hecho de ser mujer. A estas fotos le acompaña un mensaje que describe a la perfección cómo se siente y vive a sus 44 años después de muchos raspones de la vida.

«¡Espero causar algún impacto con mi foto! Que no es más que un estilo de vida por años que se refiere a mi género y que muchos quieren solo por convivir. Me siento tan fabulosa que hasta me quiero más», escribió.

Un mensaje que llega apenas dos días después de la fuerte confesión de Francisca Lachapel tras sufrir duras críticas por su figura en pleno embarazo.

La venezolana ha vivido situaciones así por años, palabras que en su momento la hirieron pero que hoy puede confirmar son parte de un pasado pisado. La actriz y modelo se celebra como madre y mujer más que nunca y abraza su belleza y alegría con la misma fuerza que desprenden sus palabras.

Un ejemplo que transmite día a día a su hija Dinorah con su espíritu trabajador. Alicia está en México metida de lleno en su nuevo proyecto actoral para el Canal de las Estrellas y con mil y un sueños más por cumplir.

Además, este fin de semana, exactamente el 10 de abril, formará parte del concierto GranDiosas, en el que también participan sus María Conchita Alonso, Karina, Dulce y Jeanette.

La presentación será vía streaming y contará con invitados de lujo como Francisco Céspedes y la estrella venezolana Kiara, entre otros. La lista de proyectos se agranda con su producción de entrevistas Whatsupalicia, un espacio entre amigos donde acerca al público al corazón de sus invitados.

Una carrera la de Machado que sigue viento pompa a toda vela y que celebra por todo lo alto. Así es ella, tan fuerte y poderosa como sus curvas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Machado (@machadooficial)

