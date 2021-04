En Florida no están incluidos en plan de vacunación turistas extranjeros e ilegales

abril 9, 2021 - 7:41 pm

Los venezolanos que se encuentran en Florida de forma irregular no serán inmunizados por los momentos, dijo la experta. Pudiera ocurrir cuando se haya cubierto a la población que reside en el estado.

La epidemióloga Dadilia Garcés Mejías, informó que aquellas personas que no cuentan con identificación en Florida (EE. UU.) no han podido vacunarse, incluyendo a los migrantes venezolanos que aún no poseen un estatus legal. Sin embargo, no descarta que próximamente puedan incorporarse al plan.

«Todas las personas residentes que puedan enseñar alguna identificación se han podido inmunizar». Algunos venezolanos que no están en un estatus legal no se han podido incorporar a las jornadas, «en la medida que avance el número de vacunados va a llegar a todo el mundo».

«En todos los Estados Unidos los gobiernos desde el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden se ha respaldado que la vacunación sea gratuita», dijo Garcés Mejías, quien es docente del Miami Dade College.

En conversación con Vladimir Villegas, para Unión Radio, señaló que la aplicación de la vacuna anticovid está prohibida para los turistas llegados del exterior «ni siquiera pagando», debido a que la prioridad es para los residentes, en este caso de Florida.

«Todo el lote de vacunas lo compró el gobierno, así que ninguna entidad privada ha podido adquirirlas, porque esto es un problema de salud pública y no se quiere comercializar con esto».

Unión Radio

