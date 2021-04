Entró en erupción el volcán Soufrière en San Vicente y las Granadinas

abril 9, 2021 - 10:26 am

La mañana de este viernes 9 de abril el volcán Soufriére ubicado en el país caribeño de San Vicentey las Granadinas entró en erupción.

La Organización Nacional para el Manejo de Emergencias (NEMO, por sus siglas en inglés) de San Vicente y las Granadinas informó que el volcán Soufrière ha entrado en un «estado explosivo».

Mira el vidieo aquí:

Prayers for a place that means a lot to me. Saint Vincent can overcome this! pic.twitter.com/64goj9ciPH

— Nicholas Chambers (@bigtexas2355) April 9, 2021