El zuliano Rougned Odor, sin barba, hizo su estreno con los Yankees

abril 11, 2021 - 5:40 pm

El zuliano Rougned Odor jugó este domingo por primera vez con los Yankees de Nueva York, que vencieron 8-3 a Rays de Tampa Bay.

Odor, quien portó el número 18 en su espalda, alineó como segunda base y sexto en el orden al bate en este partido en el Tropicana Field. El camarero, de 27 años, falló sus primeros cuatro turnos, sin embargo en su quinta visita a la caja de bateo pudo conectar un hit que produjo una de las cuatro carreras de los mulos en la décima entrada.

El sencillo remolcador de Odor rompió la paridad en la pizarra, que se encontraba empatada a cuatro rayitas, al llevar al plato a Aaron Hicks.

Put a little Rougie in it. pic.twitter.com/3fkqSkExw1

— New York Yankees (@Yankees) April 11, 2021