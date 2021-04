El video de Patricia y Érika Schwarzgruber que causó molestia

abril 20, 2021 - 2:00 pm

Las actrices y hermanas Patricia y Érika Schwarzgruber compartieron el fin de semana pasado un momento familiar y así lo dejó ver la exmujer del actor Jonathan Montenegro en las redes sociales.

Con un video que publicó en su cuenta de Instagram, Patricia evidenció la broma “pesada” que le hizo a su pariente, pero a pesar que la rubia terminó riéndose, algunos de sus seguidores no les pareció gracioso el clip.

Y es que en las imágenes se puede observar como Érika termina repentinamente en la piscina tras ser empujada, sin su consentimiento, por su hermana. Ante la publicación, varios internautas arremetieron contra Patricia, ya que consideraron que la acción que hizo esta fue muy peligrosa.

Además, uno de los usuarios de Instagram comentó: “¿Ella no está aún con heridas de la cría nueva? Después vienen la consecuencias”. Cabe recordar, que Érika dio a luz a su segunda bebé el pasado 7 de diciembre.

Por su parte, otras personas en la comunidad 2.0 opinaron: “Yo no haría eso y menos con sarcasmo”; “Que peligroso es eso. Sinceramente no le vi la gracia” o “Que jueguito tan pesado, ha podido lesionarse desde levemente hasta gravemente… eso es un acto de abuso y de agresión física hecha con premeditación y alevosía. Ya llevaba la mala intención desde que se plantó detrás de ella, cómo para denunciarla. La gente inconsciente no mide las consecuencias de sus actos y lo más lamentable es que se ríe ‘de su gracia’”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricia Schwarzgruber (@pattyschwarzoficial)

