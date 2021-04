El venezolano Wilson Ramos despacha dos jonrones en triunfo de Tigres de Detroit

abril 14, 2021 - 9:19 am

El venezolano Wilson Ramos pega par de jonrones y su compatriota Renato Nuñez soltó otro vuelacerca, y los Tigres de Detroit doblegaron el martes 8-2 a los Astros de Houston.

«El Buffalo» disparó su primer bambinazo en el quinto episodio por el jardín derecho (363 pies) con el dominicano Jeimer Candelario a bordo ante los pitcheos del derecho Bryan Abreu.

BREAKING: We have homered again. @WRamosC3 gives us No. 4 tonight. pic.twitter.com/JtmiVjZQ6k

— Detroit Tigers (@tigers) April 14, 2021