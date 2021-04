El venezolano Wilson Contreras soltó su sexto bambinazo en paliza de Cachorros

abril 24, 2021 - 11:19 am

El venezolano Wilson Contreras conectó un bambinazo de tres carreras en la paliza de los Cachorros de Chicago 15-2 sobre los Cerveceros de Milwauee.

El nativo de Puerto Cabello se voló la barda en el sexto acto contra los pitcheos del dominicano Ángel Perdomo con Marisnick y Romine en las bases.

Contreras, de 28 años, bateó un jonrón por el jardín izquierdo (390 pies) del Wrigley Field.

Our 10th extra-base hit of the day, brought to you by @WContreras40. #CubTogether pic.twitter.com/ilOcIKQlXV

— Chicago Cubs (@Cubs) April 23, 2021