El venezolano Wilson Contreras pega su séptimo bambinazo de la temporada

abril 27, 2021 - 8:56 am

El venezolano Wilson Contreras conectó un bambinazo de dos carreras con los Cachorros de Chicago, que perdió 8-7 a Bravos de Atlanta.

Contreras la desapareció en el séptimo episodio contra los envíos del lanzador Tyler Matzek por el jardín central del SunTrust Park (456 pies).

El nativo de Puerto Cabello sumó su séptimo cuadrangular de la temporada 2021, siendo el 81 de su carrera en la MLB. Kris Bryant disparó grand slam por los Cubs.

That ball knows what it did. 😤@WContreras40 #CubTogether pic.twitter.com/g647o4msXX

— Chicago Cubs (@Cubs) April 27, 2021