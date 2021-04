El venezolano Ronald Acuña Jr. bateó par de jonrones contra Max Scherzer

abril 7, 2021 - 10:15 am

El venezolano Ronald Acuña Jr. disparó este martes sus primeros dos jonrones de la temporada 2021 de la MLB contra la estrella Max Scherzer.

El muchacho de La Sabana conectó su primer cuadrangular ante el primer pitcheo del abridor de los Nacionales de Washington.

«El Abusador» pescó una recta de 94 millas por hora del derecho de los Nats, para depositar la pelote en las gradas del jardín izquierdo del Nationals Park. El varguense tenía conteo de 3-2.

Media hora después, Acuña la sacó nuevamente en su segundo turno al bate contra Scherzer, con un tablazo de 397 pies. entre jardín izquierdo y el central ( 416 pies).

This is @ronaldacunajr24's first home run since about 40 minutes ago.#ForTheA pic.twitter.com/wHavRdCWfO

— Atlanta Braves (@Braves) April 6, 2021