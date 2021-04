El venezolano Pablo Sandoval la botó nuevamente como emergente con Bravos

abril 8, 2021 - 10:00 am

El venezolano Pablo Sandoval dio jonrón de dos carreras como emergente, y los Bravos de Atlanta blanquearon 2-0 a Nacionales de Washington.

«El Panda» volvió a sacarla del parque al ingresar como bateador emergente en el segundo partido de la doble cartelera, donde el equipo de Georgia logró la barrida.

El oriundo de Puerto Cabello pescó una recta de 96 millas de Tanner Rainey (0-1) en cuenta de 3-2.

La pelota viajó más de 400 pies, luego de que Swanson pegó un sencillo con dos outs en la séptima entrada.

A great way to end the first road trip of the season! #HyundaiHighlight pic.twitter.com/G7e1HsQtPb

Pablo Sandoval ya había conectado un cuadrangular como emergente en el Juego Inaugural de las Grandes Ligas. Luke Jackson (1-0) se llevó el triunfo en el segundo juego, pese a regalar un par de pasaportes en la sexta entrada.

“Intento hacer todo lo que puedo en la jaula (de bateo) y estar listo para ese momento”, dijo Kung Fu Panda tras su batazo. “Pero no te voy a mentir, se sintió bien. Es uno de los momentos en los que se te pone la piel de gallina cuando le pegas a la bola”.

«I try to do everything I can in the cage and be ready for that moment.»@Paulbyrd36 catches up with Pablo Sandoval after another clutch home run. pic.twitter.com/nzNDgGA7HY

— Bally Sports South (@BallySportsSO) April 7, 2021