El venezolano Jesús Aguilar se vuelve a ir para la calle (Video)

abril 26, 2021 - 11:40 am

El venezolano Jesús Aguilar pegó nuevamente un vuelacerca con los Marlins de Miami, que cayó 4-3 ante los Gigantes de San Francisco.

El macayero disparó su jonrón en el octavo episodio por el jardín izquierdo del Oracle Park con su compatriota Miguel Rojas en circulación. El criollo se la desapareció al lanzador Matt Wisler.

Aguilar, de 30 años, conectó cuadrangular en los tres juegos de la serie entre contra el equipo de la bahía.

AND FOR THE THIRD GAME IN A ROW:

TAKE IT AWAY, @JAguilarMKE #JuntosMiami pic.twitter.com/SUUiJBFCtd

— Miami Marlins (@Marlins) April 25, 2021