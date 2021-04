El venezolano Eduardo Escobar sacude jonrón por segundo partido corrido en las Grandes Ligas

abril 10, 2021 - 1:33 pm

El venezolano Eduardo Escobar bateó jonrón por segundo encuentro al hilo con los Diamodbacks de Arizona, que cayeron 6-5 en 10 entradas contra Rojos de Cincinanti.

El nativo de Villa de Cura pegó un cuadrangular con su compatriota Asdrúsbal Cabrera a bordo en el octavo episodio, para igualar la pizarra y posteriormente irse a entradas extras.

Escobar logró su batazo de cuatro esquinas por el jardín derecho (400 pies) del Chase Field contra los envíos del relevista de los Reds, Lucas Sims.

🗣️ Proud of you @escobardelapica !! pic.twitter.com/96EFilUZSY

El aragüeño logró un tablazo de dos carreras el viernes 08 de abril contra Rockies de Colorado en el Coors Field en la novena entrada, para ser el primero de la campaña.

Homer #1 for @escobardelapica in the books. pic.twitter.com/qLPYRsRMe6

— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) April 8, 2021