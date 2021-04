El venezolano Eduardo Escobar la botó por tercer partido en fila en la MLB

abril 11, 2021 - 9:39 am

Por tercer partido consecutivo, el venezolano Eduardo Escobar disparó cuadrangular en la MLB con los Diamondbacks de Arizona, que doblegaron 5-3 a Rojos de Cincinnati.

El aragüeño se fue para la calle el sábado en el séptimo episodio por el jardín central (436 pies) del Chase Field contra el derecho de los Reds, Sal Romano.

Escobar había remolcado una carrera en el quinto acto con un sencillo. El nativo de Villa de Cura buscará este domingo en el último juego de la serie contra Cincinnati extender su racha de jornones.

Su compatriota Asdrúbal Cabrera también la sacó del parque en el cuarto inning por el jardín derecho (389 pies) ante los envíos de Jeff Hoffman.

El criollo Eugenio Suárez la desapareció por los Reds con su estacazo en el séptimo sin hombres en circulación, para ser el segundo de la temporada.

Suárez drops it right in the pool! 💣 pic.twitter.com/SNvdee09uI

— Bally Sports Cincinnati (@BallySportsCIN) April 11, 2021