El venezolano David Peralta tuvo su mejor partido de empujadas en las Grandes Ligas

abril 23, 2021 - 9:21 am

El venezolano David Peralta pegó un jonrón y siete empujadas con los Diamondbacks de Arizona, que derrotó 14-11 a Rojos de Cincinnati el jueves en entradas extras.

Peralta solo le faltó el doble para sumar la escalera en este compromiso en el Great American Ball Park. El valenciano ligó de 6-5, siendo su mejor marca de remolcadas como profesional.

El jardinero bateó cinco imparables por tercera vez en su carrera en la Gran Carpa. Peralta conectó su jonrón en el sexto episodio por al jardín central (401 pies) con un corredor a bordo.

The #FreightTrain has left the station! pic.twitter.com/v96qNFhW94

— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) April 22, 2021