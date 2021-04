El Tottenham anuncia la destitución de José Mourinho

abril 19, 2021 - 8:30 am

El club inglés del Tottenham anunció este lunes 19 de abril que su entrenador portugués José Mourinho y todo su cuerpo técnico han sido «relevados de sus funciones», diecisiete meses después de haber llegado a los ‘Spurs’ para reemplazar al argentino Mauricio Pochettino.

«El club puede anunciar hoy que José Mourinho y su cuerpo técnico, Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalín y Giovanni Cerra, han sido relevados de sus funciones», se lee en el comunicado.

El Tottenham, líder de la Premier League a mediados de diciembre, ha sufrido un bajón importante en su rendimiento y ocupa ahora el séptimo puesto, a cinco puntos de los puestos clasificatorios para la próxima Liga de Campeones.

El técnico luso estaba siendo criticado además por el juego de su equipo y había rumores sobre tensiones en el vestuario.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021