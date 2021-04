El TERREMOTO desnudo de Diosa Canales ¡Nadie aguanta ese trote! (video)

abril 20, 2021 - 4:35 pm

Diosa Canales lo volvió a hacer. En esta oportunidad encendió el TikTok, tras publicar un video haciendo un baile de los suyos, esos que retumban en las redes, con movimiento profundo de cadera, como si de un terremoto se tratase, dicen algunos de manera jocosa.

En la mencionada plataforma, los like no se detuvieron. Al menos 7 mil personas le dieron me gusta y unas 100 comentaron la publicación de la bomba sexy.

Diosa aparece como Dios la trajo al mundo. Solo la cubre, en su zona íntima, una tela clarita que parece ser una bata de casa o manta.

Vale recordar que la vedette es conocida por sus bailes sensuales.