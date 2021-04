El Teatro Baralt expone las memorias de su tiempo de abandono

abril 29, 2021 - 1:40 pm

Este viernes 30 de abril, Edgar Moreno expone su trabajo fotográfico “Sillas cagadas” en la Sala “Sergio Antillano” del Teatro Baralt, con motivo de su visita a Maracaibo por la proyección especial del documental “Érase una vez en Venezuela: Congo Mirador”.

Edgar Moreno es un destacado fotógrafo y expositor venezolano, ganador de numerosos premios nacionales e internacionales. Es el autor y curador de la obra “Sillas cagadas”, exposición que documenta el abandono en el que estuvo el Teatro Baralt y su posible demolición hace varias décadas.

“La historia comienza cuando yo me metí un mediodía al Teatro y pasé la noche ahí; mi novia, Yolanda Padrón, me llevaba comida. No sé cuántas horas pasé ahí, pero casi agarro una pulmonía. Eso estaba lleno de caca de palomas, murciélagos, ratas. Entonces hice ese trabajo sobre el Teatro (…) ya estaba predestinado a que lo iban a derrumbar. La fecha exacta no la recuerdo. Tendríamos que indagar entre todos cuando fue”, declara Moreno.

Para el fotógrafo esta memoria del Teatro Baralt tiene un sentido especial porque fue uno de los puntos de partida para un llamado de conciencia a nivel nacional con el fin de evitar la demolición del Teatro, comenta el fotógrafo “es como un acto heroico, fue una exposición muy importante. No es lo que estoy llevando porque ese material uno como fotógrafo lo vende, se pierde. Pero estoy llevando unas fotografías que yo nunca había visto. Estoy llevando formatos pequeños, pero son fotografías que para mí tienen mucha importancia”.

La idea de hacer esta memoria sobre el Teatro Baralt está relacionada con la visita de la cineasta Anabel Rodríguez a la ciudad, a quien Edgar Moreno acompaña para hacer el registro fotográfico de la proyección de su película, “una cosa que me ha ocurrido mucho es que yo he ido varias veces a Maracaibo y por cosas de la vida yo nunca más pude entrar al Teatro porque cada vez que iba estaba cerrado o no tenía acceso. Y nunca fui. Entonces para mí es una sorpresa también, para mí es emocionante entrar al Teatro después de tantos años, verlo en el estado en el que está ahora, ya remodelado. Para mí es una emoción verlo, yo lo vi destruido y ahora después de tantos años, lo voy a ver por fin”, así lo expresa, Edgar Moreno.

La invitación es a visitar la Sala Baja del Teatro Baralt a partir del 30 de abril para conocer esta exposición fotográfica que estará dispuesta por un mes para quienes deseen acercarse a conocer más de esta historia.

