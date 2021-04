El Preolímpico de béisbol de las Américas dio a conocer sus fechas y sedes

abril 13, 2021 - 9:54 pm

El Preolímpico de béisbol de las Américas se disputará entre el 31 de mayo y el 5 de junio en los estadios Clover Park y The Ballpark of the Palm Beaches, ubicados en Florida, anunció este martes 13 de abril la Confederación Internacional de Béisbol y Softbol (WBSC).

El Preolímpico iba a escenificarse en principio entre el 22 y 26 de marzo en 2020 en las localidades de Surprise y Tempe en Arizona, pero fue pospuesto por la pandemia de coronavirus.

Estados Unidos se medirá contra la República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua en el Grupo A, con los dos primeros avanzado a una súper ronda frente a dos equipos del Grupo B, conformado por Canadá, Colombia, Cuba y Venezuela.

El ganador de la súper ronda se unirá a Japón, Israel, México y Corea del Sur en el torneo olímpico, a disputarse entre el 28 de julio y 7 de agosto en Fukushima y Yokohama.

Los equipos que acaben segundo y tercero avanzarán a una última eliminatoria en junio en Taiwán, topándose contra Australia, China, Holanda y Taiwán.

Sólo peloteros que no figuren en los rosters de 26 jugadores en las Grandes Ligas o en las listas de lesionados podrán ser convocados para el Torneo de las Américas.

Lea también: Los Atléticos remontaron cinco carreras y ganaron 7-5 a los Cascabeles

El béisbol regresa al programa olímpico tras ser descartado para las citas de 2012 y 2016. Cuba se adjudicó la medalla de oro en 1992, 1996 y 2004, Estados Unidos en 2000 y Corea del Sur en 2008.

Se da por hecho que el béisbol quedará otra vez fuera del programa para los Juegos de 2024 en París, pero sería reincorporado para 2028 en Los Ángeles.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/AP