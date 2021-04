El partido de NBA suspendido por muerte de afroamericano se jugará este martes

abril 13, 2021 - 4:30 pm

El partido de la NBA entre los Minnesota Timberwolves y los Brooklyn Nets pospuesto el lunes por la muerte del joven afroamericano Daunte Wright a manos de la policía en Minneapolis fue reprogramado para este martes 13 de abril, informó la NBA.

«Después de consultar con ambos equipos, así como con las autoridades locales y estatales, se tomó la decisión de reprogramar el partido para hoy», informó la NBA en un comunicado.

El juego tendrá lugar a las 3:00 de la tarde, hora local, en el Target Center de Minneapolis.

En las Grandes Ligas de béisbol, los Mellizos de Minnesota, que también aplazaron su partido del lunes ante los Medias Rojas de Boston, reprogramaron el juego para el miércoles como parte de una doble cartelera.

El partido de la serie entre ambos equipos programado para este martes se disputará, confirmaron los Mellizos en su sitio electrónico.

The following has been announced by the NBA. pic.twitter.com/rK27N3cLHe

— NBA Communications (@NBAPR) April 13, 2021