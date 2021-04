El helicóptero Ingenuity de la NASA realiza con éxito su primer vuelo en Marte

abril 19, 2021 - 12:22 pm

El helicóptero Ingenuity ha completado con éxito su histórico vuelo en Marte y aterrizó de forma segura en la superficie marciana, según informó la NASA.

El primer vuelo controlado y propulsado en otro planeta tuvo lugar a las 3:30 a.m., hora de Miami.

A diferencia de cuando el compañero de viaje del helicóptero, el rover Perseverance, aterrizó en Marte –el 18 de febrero–, hubo un poco de espera para saber cómo le fue al helicóptero en su intento.

El equipo de helicópteros estaba en el control de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA en Pasadena, California, el lunes por la mañana temprano para recibir y analizar los primeros datos del intento de vuelo del Ingenuity.

El helicóptero marciano de la NASA tomó esta foto en blanco y negro mientras flotaba sobre la superficie marciana este 19 de abril de 2021, durante el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. Usó su cámara de navegación, que rastrea de forma autónoma el suelo durante el vuelo.

«Planeamos más vuelos de prueba para los próximos días. En el futuro, exploradores robóticos voladores podrían unirse a nuevos rovers e incluso a astronautas en sus investigaciones más allá de la Tierra», señaló la NASA a través de las redes sociales.

