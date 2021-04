El Gran Premio de MotoGP de Indonesia se aplaza para 2022

abril 9, 2021 - 11:06 am

El Gran Premio de MotoGP de Indonesia fue postergado para la temporada 2022, anunció este viernes Dorna, el promotor del campeonato del mundo.

Según el comunicado de Dorna «por la pandemia de covid-19, todas las partes implicadas aceptaron organizar el primer GP de Indonesia al inicio de 2022, en principio, en el mes de marzo».

Acompañados por oficiales indonesios, los organizadores de MotoGP pudieron constatar el miércoles el avance de las obras todavía en marcha en el futuro circuito de Mandalika, en la isla indonesia de Lombok.

«Fue una visita muy útil, estamos convencidos de que el Gran Premio de Mandalika (la zona turística que acoge este circuito) se convertirá en el futuro en uno de los más importantes del calendario. Indonesia es un mercado clave para Dorna, y los diferentes actores del campeonato», afirmó Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna.

Este nuevo trazado urbano de 4,32 km y 18 curvas, que, en parte, podrá ser utilizado por los habitantes de la isla cuando no haya competiciones, podría estar listo para acoger los ensayos de los prototipos de MotoGP «si las condiciones lo permiten» a finales de 2021.

🇮🇩 We can't wait to go to Indonesia in 2022! 🇮🇩

Go for the first-ever lap of the Mandalika International Street Circuit as its progress to completion continues! 🙌#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/DgfDpIj8gP

