El diseño de la franela de la Selección Argentina que generó repudio en redes (+fotos)

La empresa Soccept presentó un nuevo diseño de la camiseta de la Selección Argentina que se volvió tendencia por la indignación que generó en las redes: en una parte de la prenda se lee la palabra «Falklands» para referirse a las Islas Malvinas. Dice una nota de Página 12.

«Celebrando más de 200 años de la independencia de Argentina. El oro viste a la república. La brújula guió el pasado y ahora el futuro de la selección nacional», fue el texto publicado desde la cuenta oficial de Soccept, el cual acompaña la imagen de la camiseta.

El diseño que causó enojo expone el relieve del mapa del país en dorado y además cuenta con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Al notar el error en una camisa diseñada para la Selección Argentina, los usuarios de las redes sociales rápidamente expresaron su descontento con la creación.

«Vas a tener que borrar esto, son las Malvinas, no Falklands», «si no fuera por eso es maravillosa», «Malvinas por siempre», «como un pequeño detalle te puede arruinar horas de trabajo», fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en respuesta al tuit de Soccept.

