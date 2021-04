Dwyane Wade se une a los nuevos propietarios de los Utah Jazz

abril 16, 2021 - 2:31 pm

La ex estrella de la NBA Dwyane Wade, ganador de tres anillos con los Miami Heat, se sumó al grupo de nuevos propietarios de los Utah Jazz donde planea tener un rol activo, anunció este viernes 16 de abril la franquicia.

«Como hombre de negocios, empresario e inversor, voy a aportar mucho a esta asociación, además de mi experiencia en el basquetbol», dijo Wade en un comunicado de los Jazz.

A sus 39 años, el escolta 13 veces All-Star tendrá una participación minoritaria en el nuevo grupo propietario que lidera el multimillonario Ryan Smith.

Este empresario tecnológico tomó el control de la franquicia a finales del año pasado abonando unos 1.600 millones de dólares a la familia Miller, que había sido dueña del equipo durante 35 años.

«Dwyane no solo es una leyenda del basquetbol, también es un gran líder, empresario y ser humano», dijo Smith en el comunicado, que no detalla el porcentaje de participación que tendrá el exjugador.

«Estamos encantados de añadir la experiencia y los conocimientos de Dwyane a la ecuación», subrayó el fundador de la compañía de software Qualtrics.

“I’m excited to help take the Utah Jazz to the next level.”https://t.co/aqT0Efv9sv

— utahjazz (@utahjazz) April 16, 2021