Dos misteriosas luces fueron observadas sobre Maracaibo

abril 19, 2021 - 9:18 pm

La noche de este lunes 19 de abril, una lectora de Noticia al Día compartió unas fotografías que tomó a las 7:57 p.m. desde la ventana de su apartamento en la avenida El Milagro, en las cuales se aprecian dos extrañas luces sobre el cielo de Maracaibo.

En una de las imágenes capturadas se observan dos luces que, en la siguiente fotografía, desaparecen. «Quise fotografiar la vista y noté las dos luces, luego, repetí las tomas y ya no estaban» dijo la seguidora de NAD.

En la imagen no se puede apreciar con exactitud cuál es el origen de las luces que aparecen en el cielo, pero en todo caso, no es la primera vez que se observa un objeto no identificado sobre la ciudad de Maracaibo. El pasado 25 de noviembre de 2020, una persona fotografió a plena luz del día un supuesto Objeto Volador No Identificado (OVNI), desde su casa en la urbanización Lago Mar Beach, parroquia Juana de Ávila.

Noticia al Día