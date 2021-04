Don Ramón habría renunciado a “El Chavo” por culpa de Florinda Meza

abril 5, 2021 - 10:21 pm

Carmen Valdés, hija de Ramón Valdés, aseguró que su padre vivió una “situación tensa” en el programa cuando Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños oficializaron su relación amorosa.

En diálogo con ‘La Red’, Carmen indicó que Gómez Bolaños le daba mucha libertad a Ramón Valdés para que hiciera su personaje de ‘Don Ramón’; sin embargo, eso cambió porque Meza comenzó a tomar “una postura que no le correspondía”.

Carmen explicó en el espacio de farándula que ‘Doña Florinda’, personaje encarnado por Meza, “se empezó a apoderar” del papel de Gómez Bolaños: “Quiso ser ella la que dirigía o la que decía qué sí y qué no”.

La hija de ‘Don Ramón’ añadió que, de repente, su papá comenzó a perder libertad en las grabaciones del programa, pues a cada rato le decían: “Así no, así sí, no digas, no hagas…”.

Esa fue la primera vez que Valdés dejó el programa, manifestó Carmen en ‘La Red’ y agregó que si bien poco después su papá regresó, la tensa situación con Meza se volvió a dar.

Cabe mencionar que existe otra versión sobre por qué Ramón Valdés abandonó por segunda vez la vecindad de ‘El Chavo’: en una entrevista citada por Infobae, Carlos Villagrán (quien interpretó a Quico) afirmó que ‘Don Ramón’ se fue por solidaridad con él, luego de que lo sacaran del programa.

“Quico se le trepó en popularidad al mismo Chavo. Eso irritó mucho a Roberto, y por eso me sacan a mí y, por solidaridad, se sale don Ramón”, dijo Villagrán en ese entonces, según el portal argentino.

