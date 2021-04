Dodgers arrollan a Rockies con artillería de 16 imparables en Grandes Ligas

abril 3, 2021 - 9:25 am

Los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la MLB, arrollaron 11-6 a los Rockies de Colorado, este viernes 2 de abril, con 16 imparables y Corey Seager, Justin Turner y Will Smith en rol estelar.

El duelo mostró la incapacidad de los Rockies para aprovechar artillería pesada por jonrones de Charlie Blackmon, Ryan McMahon, Dom Núñez y Sam Hillard.

Turner empujó tres carreras, Smith dos y Seager 1 pero con tres inatrapables.

La victoria se la llevó el abridor de Dodgers y ganador del premio de pitcheo Cy Young el estelar Trevor Bauer (1-0) mientras que la derrota la cargó el venezolano Antonio Senzatela (0-1), de los Rockies.

Bauer esparció tres hits y cuatro carreras, pero abanicó a 10 bateadores para derrotar en el duelo monticular al criollo, quien se fue en el cuarto tras permitir nueve imparables y siete anotaciones.

En Boston, el lanzador John Means trabajó siete entradas de un solo hit, un sencillo que abrió el juego, y retiró a los últimos 18 bateadores que enfrentó para guiar a los Orioles de Baltimore a una victoria de 3×0 sobre los Medias Rojas.

Means (1-0) ponchó a cinco y permitió que solo dos corredores le llegaran a las bases, el otro fue por un error a la defensiva. Asimismo, fue apoyado en la victoria por un doblete de dos carreras de Ryan Mountcastle en la sexta para romper un empate a cero.

El jardinero venezolano Anthony Santander agregó un sencillo productor en el octavo capítulo. Cedric Mullins y el receptor dominicano Pedro Severino pegaron dos hits cada uno también para los oropéndolas, que terminaron cuarto en la División Este de la Liga Americana la temporada pasada.

La derrota fue para el abridor Nathan Eovaldi (0-1), a pesar de permitir una sola carrera en cinco y un tercio de actuación.

Después de conectar 35 jonrones en 2019, Mancini se perdió toda la temporada pasada recortada a 60 juegos por el coronavirus después de someterse a una cirugía de cáncer de colon. El beisbolista recibió un abrazo del receptor de los Medias Rojas, el boricua Christian Vázquez, antes de su primer turno al bate.

En Miami, el toletero Joey Wendle conectó un jonrón con dos hombres en bases en un noveno inning de cuatro anotaciones para que los Rays de Tampa Bay vencieran a los locales Marlins 6×4.

Wendle castigó con bambinazo al cerrador Anthony Bass (0-1) -finalmente el derrotado- para borrar un déficit de 4×2. A continuación, el dominicano Manuel Margot ligó un triple y anotó con elevado de sacrificio del también quisqueyano Francisco Mejía.

New year, same fight in this team pic.twitter.com/Pa94MqCPJW

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 3, 2021