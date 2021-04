Detenidos el poeta Juan Manuel Muñoz y la novelista Milagros Mata Gil en El Tigre

abril 1, 2021 - 2:46 pm

El poeta Juan Manuel Muñoz, conocido como ‘Moriche’ y la novelista Milagros Mata Gil fueron detenidos por comisiones del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de El Tigre, estado Anzoátegui.

La denuncia la realizó la propia Mata Gil horas antes de su detención. A través de una publicación en su cuenta de Facebook, advirtió a sus contactos que era buscada por cinco funcionarios del Conas: “Informo que me anda buscando una comisión del Conas-Faes. cinco hombres armados. Como yo no estaba, dijeron que volverían a las 4:00 pm. Como no he hecho nada, no tengo idea de qué se trata. Para que sepan. Detuvieron a Juan Manuel Muñoz (Moriche)”.

Horas más tarde, tras acudir voluntariamente a la citación de las autoridades, actualizó su estado, con un mensaje en el que afirmaba que tanto ella como ‘Moriche’ permanecerían detenidos durante esa noche y al siguiente día serán presentados en tribunales “por incitación al odio y orden de la Fiscalía General de la República.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

CNN.ve