Desde 1966, Anton Szandor LaVey creó la iglesia de Satán: El señor lo reprenda

abril 30, 2021 - 12:06 am



Anton Szandor LaVey (nacido Howard Stanton Levey; Chicago, Illinois, 11 de abril de 1930-San Francisco, California, 29 de octubre de 1997) fue un escritor, músico y ocultista estadounidense. Fundó la Iglesia de Satán. Escribió varios libros, entre ellos la Biblia satánica, The Satanic Witch, The Devil’s Notebook y Satan Speaks! Fundó el satanismo LaVeyano, un sistema sintetizado de su comprensión de la naturaleza humana y las ideas de los filósofos que abogaban por el materialismo y el individualismo, por el que no se reivindica ninguna inspiración sobrenatural o teísta.

Anton Lavey nació en Chicago, Illinois, hijo de Gertrude Augusta Levey y de Michael Joseph Levey. Su padre era ruso y su madre ucraniana, quienes emigraron a Ohio en 1893; ambos obtuvieron la nacionalidad estadounidense en 1900. El verdadero nombre de Anton LaVey era Howard Stanton Levey, y más tarde se llamó Anton Szandor LaVey. Cuando aún estaba en el instituto comenzaron a surgir en él las bases de sus ideales satánicos.

La Iglesia de Satán fue fundada el 30 de abril de 1966 por Anton LaVey, es la primera organización en la historia que abiertamente está dedicada a la profesión de lo que sus adeptos dicen es la verdadera naturaleza del hombre: que es una bestia carnal, que vive en un cosmos, el cual está permeado y motivado por las fuerzas oscuras a las cuales llaman Satán. Este grupo afirma que a través del transcurso del tiempo, el hombre ha llamado a esta fuerza por diferentes nombres, y ha sido rechazada por aquellos que su propia naturaleza les incita a separarse de la fuente de la existencia.

Wikipedia