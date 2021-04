Dayana Mendoza se convirtió en tendencia por orar en un Live

abril 16, 2021 - 12:38 pm

La Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, se convirtió en tendencia por un Instagram Live realizado la noche de este jueves.

En el video transmitido en su cuenta de Instagram, se observa a Dayana orando junto a otra persona por la difícil situación que atraviesa Venezuela en medio de la pandemia del coronavirus. Luego de publicarse, el video se volvió viral rápidamente y los usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar sus opiniones al respecto.

. @Dayanamendoza hizo un live en Instagram para orar por Venezuela. pic.twitter.com/bawamWwBJ3 — Tony De Jesús ✌ (@djesustony) April 16, 2021

“Dayana Mendoza no atacó, ni se metió, ni se burló de nadie, solo hizo un en vivo ORANDO por Venezuela y la están cancelando y riéndose de ella. Como les encanta hablar de libertades y respeto, pero se les olvida a la hora de atacar la fe de otros” opinó una persona en Twitter.

Lee también: Alejandro Fernández y Anitta dan positivo a prueba de covid en los Latin AMAs

“Que feo se ven atacando a dayana mendoza de verdad, cuando hace 2 días estaban pidiendo respeto y tolerancia, lo que hacen con las manos lo destruyen con los pies” dijo otro usuario en la mencionada red social.

Dayana Mendoza ha participado en diversas actividades de recolección de insumos y alimentos para sus compatriotas en Venezuela. En 2007 fue coronada Miss Venezuela, y al año siguiente ganó el Miss Universo.

La ex Miss Universo, se bautizó como cristiana en agosto del año 2020, y desde entonces se ha mostrado muy orgullosa de la religión a la que pertenece.

“Quiero compartir con ustedes uno de los momentos más grandes en mi vida. Siempre tuve una inmensa conexión con Dios, y solo me sentía atraída a Jesús, a aprender de Él. Aunque anduve buscando en los sitios equivocados por falta de noción, donde no perdura la verdad eterna y no está la bendición de Dios, nunca tuve duda de mi sentimiento hacia Nuestro Salvador y nunca perdí el deseo de estar más cerca de Él, así que seguía buscando”, escribió en su cuenta de Instagram junto con el video de su bautizo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dayana Mendoza (@dayanamendoza)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día