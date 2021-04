Datos curiosos y relevantes de la tierra

abril 22, 2021 - 10:50 am

El portal https://www.ips.com.mx/ nos presenta estas 10 curiosidades y datos relevantes sobre la tierra.

– La Tierra no es una esfera perfecta

Normalmente se representa a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero eso es inexacto. La Tierra está achatada en los polos, por lo que su forma se asemeja más a una elipse que a una circunferencia.

2- El agua cubre más del 70% de la Tierra

El agua cubre tres cuartas partes de la superficie terrestre. En la Tierra, el agua se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso.

3- La frontera entre la Tierra y el espacio está a 100 kilómetros de altitud

Esta frontera entre la atmósfera y el espacio es llamada Línea de Kármán, está a 100 km de altitud. El 75% de masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 km de altura desde la superficie del mar.

4- La Tierra es un planeta de hierro

El núcleo de la Tierra está hecho principalmente de hierro, es el más denso y el quinto mayor planeta del Sistema Solar.

5- La Tierra es el único planeta conocido con vida

La Tierra es el único cuerpo astronómico en el que hemos podido constatar que hay vida. La Tierra se formó hace aproximadamente hace unos 4.500 millones de años y la vida ha estado presente en ella durante buena parte de ese periodo.

6- La gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra

Debido a que el suelo terrestre es irregular y la masa de nuestro planeta no se distribuye de forma perfectamente homogénea, hace que existan variaciones en el valor del campo gravitatorio.

7- La Tierra es un planeta de extremos

Existen varios candidatos para ser considerados los lugares los más cálidos del la Tierra, pero el lugar con la mayor temperatura jamás registrada se encuentra en el Valle de la Muerte de EE.UU., donde el 10 de julio de 1913 el termómetro subió hasta los 56,7 °C. En el otro extremo se encuentra la Antártica, en la estación Vostok un 31 de Julio de 1983 los instrumentos de medición llegaron a marcar unos −89.2 °C.

8- La estructura viviente más grande de la Tierra

La Gran Barrera de Coral, situada frente a las costas de Australia, es la mayor estructura única formada por organismos vivos del planeta, hasta el punto de que es la única que puede verse desde el espacio. Se extiende por más de 2.000 kilómetros y es casa de miles de especies marinas.

9- La Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas

El movimiento de estas placas hace que la superficie de nuestro planeta esté en constante cambio, siendo responsables de la formación de montañas, de la sismicidad y del vulcanismo.

10- La Tierra tiene un escudo protector

El campo magnético terrestre actúa como un escudo contra el bombardeo continuo de partículas del Sol.

También https://www.dineroenimagen.com/ presenta estos datos importantes de nuestro planeta

1-. La velocidad de rotación de la Tierra se reduce 17 milisegundos cada 100 años, por lo que en unos 140 millones de años la duración del día será de 25 horas.

2. El 70% de la superficie está cubierta de agua. De todo el líquido en el planeta, 97% corresponde a agua salada y 3% a dulce; pero de ésta, sólo una tercera parte está disponible para consumo humano porque el resto está congelada.

3. Debido a que la traslación de la Tierra alrededor del Sol no es de 365 días perfectos, sino de 365.2564 días, tenemos años bisiestos. Pero estos años de 366 no se dan cada cuatro años, sino cada cuatro años que no sean divisbles entre 100, aunque sí entre 400.

4. Se calcula que la edad de la Tierra es de 5,000 millones de años, de los cuales ha habido vida en 200 millones.

5. Desde otros planetas, la Tierra se ve más brillosa que cualquiera de ellos aquí, debido al reflejo de la luz solar en el agua.

6. La velocidad a la que la Tierra gira es de alrededor de 1,600 kilómetros por hora. Y a la que gira alrededor del Sol es de 107,826 kilómetros por hora.

7. La Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol, por lo que la luz solar tarda 8 minutos con 19 segundos en llegar al planeta.

8. El animal más resistente que habita en la Tierra es el Tardigrada, el cual puede sobrevivir en condiciones extremas, incluso el vacío del espacio. Son microscópicos y también se les conoce como «osos de agua».

9. Contrario a lo que se cree, la Gran Muralla china no se puede ver desde el espacio, pero sí la contaminación de su capital, Pekín.

10. Un estudio de la Universidad de Dalhousie afirma que en el planeta hay 8.7 millones de especies, de las cuales 86% aún no han sido descubiertas.