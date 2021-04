Darwin Machís marcó en el triunfo 2-1 de Granada sobre Barcelona (+Video)

abril 29, 2021 - 3:23 pm

El FC Barcelona falló este jueves 29 de abril en su asalto al liderato de LaLiga por culpa de la inesperada remontada 2-1 que le asestó el Granada de los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machís en el Camp Nou, en el partido que faltaba para cerrar la jornada 33 del campeonato español.

Después de marcharse al descanso con una ventaja de 1-0 en el marcador y buenas sensaciones, consiguiendo incluso que el Granada no dispusiera de ninguna ocasión de gol, el Barça se desinfló en la segunda parte y se quedó sin respuesta en cada gol de los rojiblancos.

El astro argentino Lionel Messi, deseoso de dormir como líder de LaLiga este jueves y trasladar la presión al Atlético de Madrid, abría las hostilidades en el primer tiempo con un buen gol al 23′ a pase del francés Antoine Griezmann.

Pero el Granada cambió por completo su cara tras el paso por vestuarios y, por medio del venezolano Darwin Machís al 63′, y del veterano delantero de 39 años Jorge Molina en el 79′, logró darle la vuelta al luminoso y dar la gran sorpresa, poniendo el campeonato español todavía más al rojo vivo de lo que ya estaba.

