¿Daniella Álvarez tiene nuevo novio? La graban con un empresario

abril 8, 2021 - 1:55 pm

La exmiss Colombia Daniella Álvarez y el modelo español Lenard Vanderaa aún siguen sin aclarar públicamente su situación amorosa. Sin embargo, la presentadora fue captada de paseo con un hombre del que se asegura sería su nuevo novio.

En un video transmitido por la cuenta de Instagram del programa colombiano “Lo Sé Todo”, se observa a la influencer sentada en una moto de remolque acompañada de quien se cree es Edgar Ochoa, un empresario de la construcción, según informó el espacio televisivo.

Ambos se encontraban en la población de Tolú, donde la modelo graba como presentadora del programa de competencias “Desafío The Box”, en medio de la selva.

En las imágenes difundidas, Daniella Álvarez lleva un vestido de color blanco y el cabello suelto, mientras que su compañero portaba bermudas y una polera.

Se les vio tomando un típico medio de transporte en lo que parece un bulevar de la zona. Al observar que la estaban filmando, la exmiss Colombia saludó tímidamente, mientras Ochoa ingresaba al vehículo.

En el programa de televisión “Lo Sé Todo” aseguran que el empresario es divorciado, amante del deporte y exnovio de una miss Atlántico.

Mientras a Daniella Álvarez la vieron con quien podría ser su nuevo amor, Lenard Vanderaa contó desde Mallorca (España), y por medio de sus historias de Instagram, que en Colombia le negaron la visa de trabajo, cita Infobae.

Los seguidores del modelo y actor le preguntaron si volvería a Colombia, país donde vivió durante seis años. «De momento no voy a volver (…) Yo me río, pero es muy duro”, comentó. Esperaba la residencia colombiana y “por algunos problemas” no se la dieron.

También aseguró que aplicó a la visa de trabajo y que el Gobierno colombiano se la denegó. “Entonces, no puedo trabajar. He hecho absolutamente todo lo que está a mi mano, pero no me dan la visa de trabajo”, agregó, quien hasta 2020 fuera novio de Daniella Álvarez.

Vanderaa sí puede ir como turista para Colombia, pero para él “no tiene ningún sentido”. Hizo un llamado a personal de Extranjería Colombia en España para que le ayuden. “Ayudadme, por favor. Soy un buen ciudadano, he trabajado, soy una buena persona”, dijo.

Meganoticias