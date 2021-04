Dan luz verde a Marc Márquez para competir en Portimao en MotoGP

abril 10, 2021 - 3:27 pm

El séxtuple campeón de MotoGP, Marc Márquez, ha recibido el alta médica de su lesión en brazo derecho y debutará en la temporada 2021 de la MotoGP en el circuito de Portimao, cuando se lleve a cabo el GP de Portugal.

En una nota emitida por su equipo, Repsol Honda, se afirma que «en la revisión realizada al piloto por el equipo médico a los 4 meses de la cirugía por pseudoartrosis infectada de húmero derecho, se ha constatado una evolución clínica muy satisfactoria, con un evidente progreso en el proceso de consolidación ósea».

«En la situación actual», sigue la nota, «se considera que el paciente puede volver a la competición, asumiendo el riesgo razonable implícito a su actividad deportiva».

