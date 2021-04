Cuidado con la obstrucción intestinal: Es causa de muerte

abril 12, 2021 - 3:42 pm

Si usted manifiesta vómitos’, inflamación, hinchazón del vientre, incapacidad para eliminar gases, dolor abdominal severo o retortijones; puede estar ante la presencia de una obstrucción intestinal; que de no ser tratada, puede conducirlo a la muerte.

Tal información la ofrece la doctora María Yajure, Jefa del Servicio de Cirugía General del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) quien recalcó “los pacientes con síntomas de vómitos fétidos frecuentes, estreñimiento, dolor abdominal fuerte; entre otros que sugieran obstrucción Intestinal, deben acudir inmediatamente al Cirujano General. Esta patología es muy grave y el paciente corre riesgo de muerte, si no es operado a tiempo”, dijo.

EN QUÉ CONSISTE UNA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

Describió la Jefa de Cirugía General, que una obstrucción intestinal ocurre, cuando la comida o las heces no pueden salir del intestino “cuando se trata de una obstrucción del intestino, es necesario tratarse inmediatamente, porque se puede dilatar hasta perforarse, provocando una inflamación en la pared abdominal muy grave para el paciente”, advirtió. Continuó indicando la profesional, que los pacientes con esta patología deben acudir inmediatamente con el cirujano general, ya que esto es muy grave, corriéndose el riesgo de muerte si no se opera a tiempo “la obstrucción intestinal es la interferencia del paso de los alimentos, en cualquier parte del tubo digestivo, entendiéndose: esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, colon y recto.

EL ESTRANGULAMIENTO INTESTINAL

Agregó Yajure, que la interrupción del aporte de sangre al intestino -a causa de una obstrucción- se denomina estrangulación; dicha situación ocurre en aproximadamente el 25 por ciento de las personas con obstrucción del intestino delgado “por lo general, la estrangulación se produce, cuando parte del intestino queda atrapada en una abertura anómala (hernia estrangulada); vólvulo, invaginación intestinal o intususcepción (el intestino se desliza hacia una parte cercana de este, bloqueando el paso de los alimentos o líquidos) debido a esto puede desarrollarse gangrena (bloqueo de la sangre en el intestino) en tan solo 6 horas. Con la gangrena, la pared intestinal muere, generalmente ocasionando una perforación, la cual conduce a peritonitis y choque (shock); en caso de no recibir tratamiento, causa la muerte”, advirtió.

Destacó la doctora Yajure, que a través de la clínica que presente el paciente; tal como: vómitos en abundante cantidad, muy frecuentes y con olor fétido -característico de las heces- distensión y dolor abdominal y con las imágenes de rayos X de abdomen, se observarán los signos de obstrucción intestinal “la causa más frecuente de obstrucción intestinal, son las adherencias por haber tenido cirugías anteriores. Inmediatamente al examinar el paciente y ver el rayos X, se determina la cirugía, casi siempre la obstrucción intestinal es quirúrgica; es decir, hay que operar al paciente. Cuando se instala el cuadro de obstrucción intestinal, ya no hay marcha atrás”, refirió.

LO MEJOR ES EVITAR QUE SE ACUMULEN HECES EN EL INTESTINO

La profesional aconseja la prevención, para evitar la acumulación de materia fecal en el intestino y recomienda: “tomar mucha agua, ingerir comidas ricas en agua y fibra; y por supuesto, el ejercicio físico es vital y caminar diariamente por lo menos 20 minutos es conveniente. Del mismo modo, es beneficioso consumir: frijoles y legumbres, granos enteros, vegetales crudos y frutas o sus jugos con cáscara; nueces y semillas. Tomar a tiempo una decisión puede salvar su vida, si padece de obstrucción intestinal -o tiene sospecha- no pierda tiempo y acuda inmediatamente al médico”, finalizó.

Redacc / Fotos: Alirio. Chirinos

Prensa SAHUM.